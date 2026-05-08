Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 08 de Mayo:
Básquet Mayor: Locales vs. Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez
Asociación Cañadense.
Sábado 09 de Mayo:
Básquet Formativas
Locales vs. Sportivo Las Parejas
Asociación Cañadense
Fútbol Infantil:
Locales vs. Defensores de San Marcos Sud
Liga Bellvillense.
Olimpiadas Especiales:
Torneo Nacional en San Fernando(Buenos Aires).
Participan Angélica Castillejo y Genaro Párraga.
Fútbol Senior:
vs. San Martín de Marcos Juárez
Cancha de Villa Argentina.
Liga Bellvillense.
Vóley Formativo:
Gran Prix Sub 14 y Sub 18 en Corral de Bustos.
Liga AVSEC.
Domingo 10 de Mayo:
Gimnasia Artística:
Liga ASUCEGA en nuestras instalaciones.
Tenis Formativo: 2 da Fecha Liga del Sudeste.
Categorías A, B, C, D Damas y D 1, D 2, D 3, D 4.
Liga Sudeste de Tenis.
Fútbol Mayor:
Visitantes vs. Sarmiento de Leones Liga Bellvillense.
Hora: 14::00 Cuarta División.
Hora: 16:00 Primera División.
Vóley Formativo:
Gran Prix Sub 11 y Sub 13 en Cruz Alta.
Liga AVSEC.
Maxi Vóley:
Gran Prix General en Justiniano Posse.