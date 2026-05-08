Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 08 de Mayo:

Básquet Mayor: Locales vs. Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez

Asociación Cañadense.

Sábado 09 de Mayo:

Básquet Formativas

Locales vs. Sportivo Las Parejas

Asociación Cañadense

Fútbol Infantil:

Locales vs. Defensores de San Marcos Sud

Liga Bellvillense.

Olimpiadas Especiales:

Torneo Nacional en San Fernando(Buenos Aires).

Participan Angélica Castillejo y Genaro Párraga.

Fútbol Senior:

vs. San Martín de Marcos Juárez

Cancha de Villa Argentina.

Liga Bellvillense.

Vóley Formativo:

Gran Prix Sub 14 y Sub 18 en Corral de Bustos.

Liga AVSEC.

Domingo 10 de Mayo:

Gimnasia Artística:

Liga ASUCEGA en nuestras instalaciones.

Tenis Formativo: 2 da Fecha Liga del Sudeste.

Categorías A, B, C, D Damas y D 1, D 2, D 3, D 4.

Liga Sudeste de Tenis.

Fútbol Mayor:

Visitantes vs. Sarmiento de Leones Liga Bellvillense.

Hora: 14::00 Cuarta División.

Hora: 16:00 Primera División.

Vóley Formativo:

Gran Prix Sub 11 y Sub 13 en Cruz Alta.

Liga AVSEC.

Maxi Vóley:

Gran Prix General en Justiniano Posse.