Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 22 de Mayo:
Básquet Mayor(Visitantes):
vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro
Hora: 21:30.
Asociación Cañadense.
Sábado 23 de Mayo:
Fútbol Senior(Locales).
vs. PROGRESO DE NOETINGER.
Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Locales.
vs. Totoras Juniors.
Asociación Cañadense.
Vóley Formativo:
Abierto Sub 14.
W. Kemmis Las Rosas.
Domingo 24 de Mayo:
4 tos de Final Partido de Ida.
Visitantes vs. Ríver de Bell Ville
Hora: 14:00 Cuarta División.
16:00 Primera División.
Liga Bellvillense.
Vóley Formativo:
Abierto Sub 14.
William Kemmis Las Rosas.
Lunes 25 de Mayo:
Básquet Formativo(Visitantes).
vs. Campaña de Carcaraña.
Asociación Cañadense.