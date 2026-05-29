Agenda Roja del Club Argentino:

Viernes 29 de Mayo:

Básquet Mayor: 13 Fecha.

Locales vs. Adeo de Cañada de Gómez

Hora: 21 y 30.

Asociación Cañadense.

Vóley Mayor Femenino y Maxivóley: Amistosos como visitantes vs. Progreso de Noetinger

Sábado 30 de Mayo:

Básquet Formativo:

Locales vs. Unión F. C. de Totoras

Asociación Cañadense.

Básquet Mayor:

Locales vs. Rosario Central de Rosario

Liga Federal.

Fútbol Infantil:

Locales vs. Progreso de Noetinger.

Liga Bellvillense.

Fútbol Senior:

Visitantes vs. Villa Argentina

Liga Bellvillense.

Vóley Formativo: Gran Prix General Sub-14 y Sub-18 en Villa María Liga AVSEC.

Gimnasia Artística:

Primer Regional de Clubes en la Sede Federativa de Rosario.

Natación Competencia:

Torneo Otoño 2026 para Federados Promocionales y Nacionales en Río Segundo.

Federación Cordobesa de Natación.

Domingo 31 de Mayo:

Vóley Formativo:

Finales Sub 16 en Bell Ville.

Liga AVSEC.

Fútbol Cuarta División: Liga Bellvillense Cuartos de Final Partido de Vuelta.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE

Hora: 14:00.