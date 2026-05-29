Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 29 de Mayo:
Básquet Mayor: 13 Fecha.
Locales vs. Adeo de Cañada de Gómez
Hora: 21 y 30.
Asociación Cañadense.
Vóley Mayor Femenino y Maxivóley: Amistosos como visitantes vs. Progreso de Noetinger
Sábado 30 de Mayo:
Básquet Formativo:
Locales vs. Unión F. C. de Totoras
Asociación Cañadense.
Básquet Mayor:
Locales vs. Rosario Central de Rosario
Liga Federal.
Fútbol Infantil:
Locales vs. Progreso de Noetinger.
Liga Bellvillense.
Fútbol Senior:
Visitantes vs. Villa Argentina
Liga Bellvillense.
Vóley Formativo: Gran Prix General Sub-14 y Sub-18 en Villa María Liga AVSEC.
Gimnasia Artística:
Primer Regional de Clubes en la Sede Federativa de Rosario.
Natación Competencia:
Torneo Otoño 2026 para Federados Promocionales y Nacionales en Río Segundo.
Federación Cordobesa de Natación.
Domingo 31 de Mayo:
Vóley Formativo:
Finales Sub 16 en Bell Ville.
Liga AVSEC.
Fútbol Cuarta División: Liga Bellvillense Cuartos de Final Partido de Vuelta.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Hora: 14:00.