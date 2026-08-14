Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 14 de Agosto:
Bàsquet Mayor:
4 Fecha Asociaciòn Cañadense. Primera Divisiòn.
vs. Deportivo Norte de Armstrong.
Visitante.
Gimnasio: Jorge Ferrero.
Hora: 21:30.
Fùtbol Mayor:
2 Fecha Liga Bellvillense.
vs. Argentino de Bell Ville
Visitante.
Hora: 20:00 Cuarta Divisiòn.
Hora: 22:00 Primera Divisiòn.
Sàbado 15 de Agosto:
Bàsquet:
Formativo:
24 Fecha Asociaciòn Cañadense.
vs. Atlètico de San Genaro.
Local.
Sàbado 15 de Agosto.
Fùtbol Infantil:
Liga Bellvillense.
vs. Tiro Federal.
Visitante.
Sàbado 15 de Agosto:
Vòley Formativo:
Grand Prix Sub 13 y Sub 16 Salòn Fasta y Adolfo Porta Liga AVSEC.
Tenis:
Charla «Entrenamientos vs. Competencia».
A cargo del Ps. Santiago Mèndez.