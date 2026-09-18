Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 18 de Septiembre:
Patìn: del 17 al 22 de Septiembre.
Segundo Provincial.
Rìo Segundo.
Vòley:
4 Fecha Sub 18 AVSEC Torneo Clausura.
vs. Corralense.
Lugar: Corral de Bustos.
U 18.
Bàsquet Primera Divisiòn:
vs. Almafuerte Las Rosas
Locales.
Hora: 21:30.
Sàbado 19 de Septiembre.
Nataciòn:
Leones en el Agua 2026.
Categorìas Escuela G 1 y G 2 y Sub 14.
Selectivo.
Leones.
Sàbado 19 de Septiembre:
Vòley:
2 Grand Prix Sub 12 y Sub 14.
Matienzo de Monte Buey. Argentino participarà con 4 equipos 2 por categorìa.
Sàbado 19 de Septiembre:
Bàsquet Formativas:
vs. Campaña.
Locales.
Fùtbol Senior:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. LEONES
Cancha de Progreso de Noetinger.
Domingo 20 de Septiembre:
Demsotraciòn de Mini Tenis.
10:00 horas.
Maxi Vòley:
Grand Prix General de Maxi Vòley.
8 Equipos.
Club Argentino de Marcos Juàrez.
Desde las 09:00 horas.
Entrada Libre y Gratuita.
Salones: Parquet y Sum.
Domingo 20 de Septiembre:
Golf: 5 Torneo de Menores Sin Handicap Mitre de Pèrez.
Fùtbol Mayor:
Torneo Regional Federal Amateur.
vs. Sportivo Suardi
Hora: 16:00.
Estadio: Josè Aldo Bertozzi.