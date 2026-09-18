Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 18 de Septiembre:

Patìn: del 17 al 22 de Septiembre.

Segundo Provincial.

Rìo Segundo.

Vòley:

4 Fecha Sub 18 AVSEC Torneo Clausura.

vs. Corralense.

Lugar: Corral de Bustos.

U 18.

Bàsquet Primera Divisiòn:

vs. Almafuerte Las Rosas

Locales.

Hora: 21:30.

Sàbado 19 de Septiembre.

Nataciòn:

Leones en el Agua 2026.

Categorìas Escuela G 1 y G 2 y Sub 14.

Selectivo.

Leones.

Sàbado 19 de Septiembre:

Vòley:

2 Grand Prix Sub 12 y Sub 14.

Matienzo de Monte Buey. Argentino participarà con 4 equipos 2 por categorìa.

Sàbado 19 de Septiembre:

Bàsquet Formativas:

vs. Campaña.

Locales.

Fùtbol Senior:

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. LEONES

Cancha de Progreso de Noetinger.

Domingo 20 de Septiembre:

Demsotraciòn de Mini Tenis.

10:00 horas.

Maxi Vòley:

Grand Prix General de Maxi Vòley.

8 Equipos.

Club Argentino de Marcos Juàrez.

Desde las 09:00 horas.

Entrada Libre y Gratuita.

Salones: Parquet y Sum.

Domingo 20 de Septiembre:

Golf: 5 Torneo de Menores Sin Handicap Mitre de Pèrez.

Fùtbol Mayor:

Torneo Regional Federal Amateur.

vs. Sportivo Suardi

Hora: 16:00.

Estadio: Josè Aldo Bertozzi.