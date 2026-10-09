Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 09 de Octubre:
Bàsquet Primera Divisiòn: Asociaciòn Cañadense Torneo Clausura.
Local vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro
Hora: 21:30 horas.
Vòley Primera Divisiòn Femenina:
Visitante vs. Matienzo de Monte Buey.
Sàbado 10 de Octubre:
Nataciòn:
Torneo Open Primera 2026.
Complejo Deportivo El Norte, Rìo Segundo.
Fùtbol Infantil:
Visitante vs. Progreso de Noetinger.
Bàsquet Formativas:
Campus Facundo Sucatzky.
Patìn:
Tercer Zonal en Villa Carlos Paz.
Domingo 11 de Octubre:
Bàsquet Formativas:
Campus Facundo Sucatzky.
Patìn:
Tercer Zonal en Villa Carlos Paz.
Lunes 12 de Octubre.
Tenis:
Torneo Interno de la Escuela de Tenis.
Bàsquet Formativas:
Campus Facundo Sucatzky.
Patìn:
Tercer Zonal en Villa Carlos Paz.
Agendando: Se viene una nueva Temporada de Verano.
Carnet Temporada de Verano.
Beneficios con: TARJETA MARCOS JUÀREZ
6 Cuotas.
Desde el 05 de Octubre hasta el 24 de Octubre.
40 % Off.
Desde el 26/0 Hasta el 14/11.
35 % Off.
Desde el 11/11 en adelante
30 % Off.
+ Descuento por Grupo Familiar.
¡ Ya tenemos los Primeros Carnets de Temporada !.
Alicia Lerda y Oscar Gala ya cuentan con su carnet para acompañar al Club Argentino durante toda la temporada de verano.
Gracias por elegirnos por acompañar y por seguir siendo parte de esta gran Familia.
¿ Y vos ? ¿ Ya tenès el tuyo ?.