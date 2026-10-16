Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 16 de Octubre:
Peña Tenìstica:
20:00 horas.
¡ Una noche para compartir y disfrutar del tenis !.
Sàbado 17 de Octubre:
Nataciòn: Encuentro de escuelas evoluciòn anual desde los 3 años en adelante.
Vòley:
Gran Prix Sub 12 y Sub 14.
Club Newbery de Cruz Alta.
¡ Dos equipos por categorìa !.
Gran Prix no Federado Sub 16 y Sub 18.
San Marcos Sud.
Fùtbol Infantil:
Argentino visita a Progreso de Noetinger.
Bàsquet:
Copa de Oro:
U 15: vs. Cremerìa de Carcaraña.
U 21: vs. Tenis de Correa.
Domingo 18 de Octubre:
Fùtbol Mayor:
Argentino recibe a Sarmiento de Leones en casa.
Bàsquet:
Copa de Oro:
Locales.
U 13: vs. San Martìn
Copa de Plata:
U 17: vs. Provincial de Salto Grande.
Lunes 19 de Octubre:
Torneo interno de la escuela de Tenis en Argentino.