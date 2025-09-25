Ajedrez:
Torneo Intercolegial de Ajedrez.
Sábado 27 de Septiembre: 14:00 horas.
Salón Hogar de Día Santa Fe 1755 Lago Noroeste.
Invitamos a todos los estudiantes de Marcos Juárez a participar de este encuentro pensado para disfrutar, aprender y compartir la pasión por el ajedrez.
Categoría Primaria:
Premio a los 5 Primeros y a los 2 mejores Femenino).
Premio Estimulo: de 1 a 3 grado(3 Primeros) y 2 mejores femeninas).
Categoría Secundaria:
Premio a los 3 Primeros y a los 2 mejores Femeninas.
Sorteo de 8 llaveros de ajedrez + un llavero especial para los ganadores.
Inscripción Gratuita.
Dirección de Deportes Tel 444188(de 7 a 14 horas).
Cierre de Inscripción: 27/09/ a las 14:30 horas.
Organiza: Taller de Ajedrez y Secretaría de Cultura y Deportes Municipal.
¡ No te pierdas esta oportunidad de poner en juego tu talento y disfrutar de una jornada única. !.