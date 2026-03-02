Los habitantes de Aldea Santa María, en cercanías de Canals, se encuentran conmocionados por un hecho de homicidio ocurrido en un campo de la localidad.

El crimen habría ocurrido entre la madrugada y mañana del viernes, pero, aproximadamente a las 11 horas, la Patrulla Rural, que fue previamente avisada, se hizo presente en el sector rural y encontró sin vida al joven de 27 años.

Rápidamente el cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia, mientras que en el lugar, la Fiscalía de La Carlota llevaba a cabo las primeras pericias para dar con el hecho.

Durante el procedimiento, encontraron en la víctima una herida de arma de fuego en su hombro derecho, lo que sirvió para que los médicos forenses pudieran determinar que se trató de un homicidio.

Luego, en el fin de semana, la policía realizó 6 allanamientos en diferentes puntos de la localidad, todos con resultados positivos. Allí secuestraron teléfonos celulares, armas, dispositivos informáticos y otros elementos vinculados a la causa.

Aún no hay detenidos por el hecho. La policía todavía realiza una investigación para dar con el autor o autores del crimen.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer que el fallecido sería Lucas La Cruz, de 27 años.