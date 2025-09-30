Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 3 horas, personal policial de Alejo Ledesma recibió un llamado de emergencia por un siniestro vial ocurrido en calle Entre Ríos.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Corven 110 cc, conducida por un varón de 19 años, colisionó con un automóvil estacionado, una Chevrolet S10.

Al llegar el servicio de emergencias y la policia, trasladaron al joven al centro de salud local, donde ingresó con heridas en su rostro y miembros inferiores. Luego, por la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital de Río Cuarto para tener una atención más compleja.

Aún se están investigando las causas del siniestro.