Durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso por tormentas fuerte que abarca a gran parte de la provincia, en específico el departamento Marcos Juárez.

El alerta es de modo naranja, es decir medianamente intenso, por precipitaciones, descargas eléctricas e incluso potencial caída de granizo. La misma tiene vigencia desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 18 horas, con posibilidad de extenderse. Además de un porcentaje de ráfagas de viento fuerte.

Por ello, desde el área de Defensa Cívil de la ciudad difundieron algunas recomendaciones a tener en cuenta, como resguardarse en lugares seguros, alejarse de árboles y cables, asegurar objetos que puedan volarse.

Ante cualquier urgencia en medio del temporal los vecinos pueden comunicarse al 100 con Bomberos, 101 con Policía y 431230 con Seguridad Vial.