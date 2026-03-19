Durante la tarde y noche del miércoles, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer la activación de la Alerta Sofía, la cual informaba de la desaparición de Esmeralda, una niña de 2 años en la localidad de Cosquín.

Inmediatamente la policía realizó rastrillajes y operativos, tanto en la localidad como en los alrededores, trabajando más de 90 efectivos, drones, canes, e incluso también en controles de los peajes de la provincia.

Luego, aproximadamente a las 11:30 horas del jueves, desde el Ministerio de Seguridad provincial dieron a conocer la buena noticia de que la pequeña había sido hallada con vida.

Los primeros datos daban cuenta de que la habían encontrado en un área descampada entre La Falda y Cosquín, luego se pudo conocer la ubicación certera, que data de un área no urbana de la Costanera, a 500 metros de la vivienda de Esmeralda.

La bebé se encuentra sana, sin lesiones, y fue trasladada rápidamente por los efectivos al centro de salud para chequear su estado de salud.

A partir del hallazgo se realizará una investigación para saber si la causa se trató de un intento de secuestro o algún otro motivo.