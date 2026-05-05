Durante la noche del viernes, pasadas las 21 horas, mientras personal policial de Arias realizaba un patrullaje por la región, dieron con un sujeto que estaba manejando de manera incorrecta.

El operativo ocurrió sobre la Ruta 8, a la altura del kilómetro 411, en cercanías de la zona urbana. Allí observaron al conductor de una motocicleta Honda XR 150 cc, el cual realizaba maniobras peligrosas y cru zaba de carril de manera constante, poniendo en riesgo a los otros vehículos que pasaban por la zona.

Al lograr controlar al sujeto, la policía descubrió que no llevaba la documentación del rodado, y además que presentaba un fuerte olor a alcohol.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Arias, donde se labraron las actas correspondientes. Por otro lado, la moto fue secuestrada y llevada al depósito hasta que se regularice la situación.