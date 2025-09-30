En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el jefe de Bomberos de Armstrong, Germán Cecchi, nos comentó acerca de los hechos ocurridos durante el comienzo de semana.

Durante el día lunes, el cuerpo bomberil recibió 3 llamados al cuartel por diversas situaciones que sucedieron en la localidad.

La primer salida fue a las 10:45 horas para cumplir un protocolo UTV, en la cual es necesario que estén presentes en el traslado del helicóptero de salud. En este caso, el vehículo debía volar hacia Rosario con un paciente de 68 años que habría sufrido un infarto.

Luego, a las 13:50 fueron nuevamente convocados para acudir a un campo a 15 kilómetros al noreste de la localidad, donde un hombre cayó de una escalera de altura. Al llegar al lugar, el damnificado se encontraba en el suelo con golpes en sus miembros inferiores.

Fue trasladado al centro de salud local para las revisiones necesarias.

Más tarde, aproximadamente a las 17:30, los bomberos acudieron a un llamado por un vuelco en solitario en la Ruta Provincial 14, en el cruce entre la Ruta 9 y las vías férreas.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba cereales sufrió la caída de su acoplado, llenando así la carpeta asfáltica de la carga.

Los bomberos realizaron las tareas de limpieza en el lugar, por lo que ese sector estuvo con tránsito cortado hasta que se terminaran las labores.