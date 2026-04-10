En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el jefe de Bomberos de Armstrong, Germán Cecci, nos brindó mayor información sobre lo ocurrido.

Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en las vías férreas, en el cruce con calle La Plata.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Toyota Corolla, conducido por un hombre de 22 años, cruzó las vías y fue embestido por la formación de tren que venía desde Córdoba hacia Rosario.

Al llegar los bomberos, el conductor del auto fue trasladado al centro de salud local, donde ingresó con lesiones leves.

Según lo comentado por Cecci, aún se intentan establecer las causas, ya que es una zona donde tiene amplia visibilidad.