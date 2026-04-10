Arte en la Estaciòn:

Presentaciòn del Libro.

Lenta Lluvia de Glicinas de Silvia Botallo.

Poesìa, Arte Visual, y Mùsica.

Viernes 10 de Abril a las 19:30 horas.

Casa de la Cultura.

SUM de la Casa de la Cultura, San Luis 16.

Museo Ciudad de Marcos Juàrez:

La Mujer y su Protagonismo.

Viernes 10 de Abril 20:00 horas.

Noche de Homenajes.

Artistas Invitados.

Silvina Vàzquez y Valeria Conde.

San Martìn 565.

Arte en la Estaciòn:

Domingo 12 de Abril 19:30 horas.

Banda de Rock Emboscada Tributo a Fito y Ceratti.

Sum de la Casa de la Cultura, San Luis 16.