Este fin de semana las Categorías del Sur llegan al Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.
Participan TC 2000 S. F., TG2, TURISMO FIAT STD y TURISMO FIAT 128.
Entrada General Solidaria.
Fecha Doble.
20 y 21 de Septiembre.
Entrada General Solidaria.
Un alimento no perecedero por persona.
Para ayudar a Conta Conmigo.
No incluye estacionamiento.
Con qué puedo ayudar.
Alimentos no Perecederos.
Artículos de limpieza.
Galletitas, Leche en Polvo, Detergente.
Vení a disfrutar de un fin de semana a puro automovilismo y ayudamos a las Personas de Marcos Juárez.
Entrada a Boxes: $ 15000.