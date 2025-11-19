Automovilismo:
Hubo Fecha Doble de las Categorías del Sur en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.
Turismo G 2:
1 JUAN M. ACEVEDO
2 CRISTIAN ZEBALLOS
3 DANIEL LEONE
Turismo Fiat 128:
1 VALENTINO PIERGIOVANNI
2 DIEGO VILLANUEVA
3 EUGENIO PELUSSO
Turismo Fiat STD:
1 IGNACIO SAGASTA
2 ANDRÉS VANRELL
3 JULIÁN PEROTTI
Clase 1: Copa de Plata.
1 JULIÁN PEROTTI
2 GUSTAVO SIGNORELLI
3 DIEGO DEALBERA
TC 2000:
1 ENZO TENTELLA
2 NICOLÁS GENTILI
3 MARTÍN ARANZABE
Turismo Fiat 128:
1 MARTÍN SIMEONI
2 RAFAEL CATALDI
3 FACUNDO SAVINO
TC 2000: Domingo
1 FABRICIO FRUTERO VENADO TUERTO
2 ENZO TENTELLA
3 NICOLÁS GENTILI
Turismo Fiat STD:
1 IGNACIO SAGASTA
2 JOAQUÍN VOLPI
3 JULIÁN PEROTTI
Clase Uno:
1 JUAN M. PICCOLI
2 NAHUEL DÍAZ
3 JULIÁN PEROTTI
Turismo Fiat 128:
1 MARTÍN SIMEONI BINOMIO DE FABRICIO GODOY
2 RAFAEL CATALDI
3 FACUNDO SAVINO