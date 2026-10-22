Avanza la obra de limpieza y dragado del Lago del Panal.

La intervenciòn, que comenzò hace poco màs de un mes, contempla tareas de limpieza, desmalezado, profundizaciòn y dragado del reservorio hìdrico Lago Dr. Loinas ubicado en el sector Noreste de Marcos Juàrez.

Los trabajos incluyen la extracciòn de vegetaciòn invasiva, el retiro de sedimentos acumulados y la profundizaciòn del Fondo en una superficie aproximada de 14.541 m 2, con una excavaciòn media de 1,20 metros.

La obra prevè la extracciòn de unos 17.450 m 3 de material.

Esta intervenciòn forma parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hìdrica de la ciudad fundamental para la recepciòn y retenciòn del agua de lluvia.

Seguimos construyendo Futuro Juntos.

Municipalidad de Marcos Juàrez.