En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Gerardo Redondo, integrante de la Comisión del Centro Universitario, se refirió a la necesidad histórica de contar con un sistema de transporte accesible para estudiantes y vecinos del departamento

El funcionario dijo que el alto costo del traslado “dificulta la movilidad” y limita el acceso a la educación superior. “Es muy caro tener un transporte” y resulta “casi imposible” sostenerlo sin algún tipo de organización o subsidio, afirmó.

El referente destacó que desde hace más de dos décadas vienen impulsando la creación de un sistema de transporte público que conecte las distintas localidades con Marcos Juárez. Según explicó, el objetivo siempre fue facilitar el acceso no solo a las clases del Centro Universitario, sino también a otros servicios esenciales como el hospital, tribunales o dependencias administrativas.

En relación al crecimiento educativo proyectado, Redondo remarcó que la futura instalación de una universidad en la ciudad refuerza la urgencia de resolver esta problemática. De manera indirecta, planteó que no todos los estudiantes cuentan con movilidad propia o la posibilidad de mudarse. “La gente necesita un transporte colectivo”, sostuvo, ampliando el alcance de la demanda más allá del ámbito académico.

En este contexto, valoró la reciente puesta en prueba de un servicio de transporte que conecta localidades como Los Surgentes, Inriville y Marcos Juárez. Se trata de un minibús con dos frecuencias diarias —una por la mañana y otra por la tarde— que, según indicó, representa “un embrión” de solución a una demanda histórica del sur del departamento.

Asimismo, celebró que, tras años de gestiones, finalmente se haya comenzado a implementar una alternativa concreta de movilidad. “Para lograr algo hay que empezarlo”, expresó, al tiempo que destacó la importancia de que la comunidad utilice el servicio para que pueda sostenerse y crecer en el tiempo.

El desafío ahora será consolidar y ampliar este sistema para garantizar el acceso equitativo a la educación en toda la región.