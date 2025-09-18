En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la presidenta de la Comunidad Regional, Patricia Delsoglio, destacó los convenios firmados con el gobernador y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, por más de 300 millones de pesos.

El objetivo es financiar obras de infraestructura clave en el departamento y avanzar con rapidez antes de que el presupuesto quede desactualizado. Uno de los proyectos a finalizar, que destacaron tanto la intendente de Isla Verde como el gobernador, es el Centro de Rehabilitación que se está construyendo en Marcos Juárez.

Delsoglio remarcó que la licitación será abierta a empresas de la zona y que el control técnico estará a cargo de un estudio de arquitectos de la ciudad. Además, señaló que la Comunidad no tiene recursos propios significativos y depende de los aportes mínimos de los municipios.

Por su parte, Eduardo Foresi, Jefe de Jurisdicción de Hospitales Regionales, resaltó la importancia de los 320 millones que se destinarán a finalizar este centro sanitario. Explicó que la transferencia a la Comunidad Regional permitirá una gestión plural y transparente, evitando trabas administrativas como en el pasado.

Foresi recordó que la obra había quedado paralizada por la devaluación y la falta de recursos, lo que derivó en la salida de la empresa a cargo. Ahora, con el financiamiento asegurado y el 70% de los trabajos ya realizados, estimó que hacia mediados del próximo año el edificio podría estar finalizado, respondiendo a una necesidad urgente en la región.

Además, como otro aporte clave, Patricia Delsoglio también habló sobre el transporte, donde la provincia prometió tres combis para el traslado de estudiantes hacia la Universidad Provincial. La funcionaria advirtió que el desafío estará en asegurar su mantenimiento y propuso incluso alternativas como un servicio privado.

En ese marco, la Presidente insistió en la importancia de buscar soluciones sostenibles. Incluso mencionó la idea de sembrar banquinas como recurso adicional, aunque reconoció que hasta ahora no ha tenido acompañamiento. “Debe pensarse en proyectos integrados y duraderos”, concluyó.