Básquet de Argentino:

En el 3 Partido del Play Off de la Reclasificación de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el Gimnasio Aroon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez se impuso 106 a 52 a Sarmiento de Cañada de Gómez.

Serie 2 a 1 para Argentino y pasa a Cuartos de Final donde jugará ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.

Por Argentino: Francisco Galván -, Emiliano Carpinetti 16, Joaquín Solsona 3, Santiago De María 5, Enzo Sarasola 17, Pablo Andrés Renzi 16, Luca Feresin 5, Diego Mancinelli 10, Agustín Santana 2, Federico Rosso 12, Ignacio Zaffetti 20.

D. T: Miguel Bustos.

Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Agustín Truant 2, Santino Pievarolli 1, Esteban Fontao 5, Alejo Vesprini 2, Joaquín De La Fuente 4, Paulo Moretto -, Mateo Ceñera 10, Santiago Sola 2, Ezequiel Gerbaudo 5, Valentín Beltramone 17, Agustín Carasso 2 y Agustín Alegro 2.

D. T.: Andrés Scipioni.

Los jueces fueron: Diego Magarello y Diego Bissoni.

1 Cuarto: 25-13 2 Cuarto: 48-34(23-21) 3 Cuarto: 82-40(34-6) y 4 Cuarto: 106-52(24-12).