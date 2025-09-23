Básquet de Argentino:

Un fin de semana a puro Básquet para nuestra categoría U 13.

La categoría U 13 del Club Argentino vivió un fin de semana cargado de emoción en la Fase 2 del Torneo Federal, disputado en la ciudad de Venado Tuerto. Allí, nuestros chicos se midieron con importantes instituciones del básquet: Edison de Rosario, Americano de Carlos Pellegrini y Atenas de Venado Tuerto.

Resultados obtenidos:

ATENAS DE VENADO TUERTO 63 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 48

EDISON ROSARIO 85 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 67

AMERICANO DE CARLOS PELLEGRINI 62 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 55

Más allá de los resultados, nuestros jóvenes jugadores dejaron todo en la cancha, sumando experiencia y aprendizaje frente a rivales de gran nivel competitivo. Este tipo de torneos son una oportunidad única para fortalecer el trabajo en equipo, crecer en lo deportivo y seguir formando el futuro del básquet del Rojo.

Felicitamos a la categoría U 13, al cuerpo técnico y a las familias que acompañan siempre.

Orgullo Albirrojo:

El Club Argentino felicita a Bautista Kloster y Benjamín Delfederico, quienes fueron convocados para formar parte de la Selección U 15 Masculina de la Asociación Cañadense de Básquetbol.

Los chicos estarán representando a nuestra institución en el Torneo Provincial Interasociaciones Sub 15, que se disputará en Venado Tuerto.

Un nuevo paso en sus trayectorias deportivas que llena de orgullo a todo nuestro club y demuestra el fruto a todo nuestro club y demuestra el fruto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante de nuestros jugadores y formadores.

¡ Felicitaciones Bauti y Benja, a dejar todo por la camiseta de la Cañadense !.