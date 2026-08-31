Básquet de Argentino:

El viernes por la noche en Las Parejas 6 Fecha de Primera División de la Asociación Cañadense de Básquet Torneo Clausura, Argentino de Marcos Juárez de visitante venció por 92 a 64 a Sportivo A. C.

Sportivo A. C. de Las Parejas: Bruscagin 5, Schuvarz 19, Davies – , Desch 2, Pizzonia 3, Altina 3, Bravo 7, Pascual -, Araya 10, Trombettoni 10, Irazoqui 2, Ceschini 3.

D. T: Federico Yema.

Por Argentino de Marcos Juárez: Boccardo 20, Sarasola 16, Dante Dal Dosso 14, Gil 5, Maximiliano Dal Dosso 22, Delfederico 2, Carpinetti 3, Serra -, Comba -, Dibenedetto 8, y Tuttolomondo 2.

D. T: Claudio Sposetti.

Parciales: 15-30 23-20 10-23 y 16-19.