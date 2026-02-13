Básquet de Argentino:

Buen día Familia del Rojo.

El nuevo Piso ya está en Casa.

Hoy damos un paso histórico el Piso para nuestra cancha de básquet ya está entre nosotros y será con tecnología TecnoPiso, un producto de Alto Paraná Pisos, la marca que desde hace más de 40 años acompaña al deporte argentino.

Desde 1982, TecnoPiso es la opción más elegida en el País, con un sistema que combina seguridad, rendimiento y durabilidad, respaldado por referentes como Luis Scola, Andrés Chapu Nocioni y Facundo Campazzo.

Se trata de una superficie flotante y flexible, con doble entramado de maderas y apoyo sobre tacos de caucho EPDM que generan una cámara de aire. Su estructura de 7,5 cm permite una flexión de 3 a 5 mm ante cada impacto, reduciendo la carga sobre las articulaciones, menor riesgo de lesiones, mayor absorción de impacto más confort en cada movimiento.

Además, decidimos incorporar este Piso por su compromiso, con el deporte y el medio ambiente.

Por eso optamos por la línea confort, con cubierta de Taeda Premium, una especie ecológica de reforestación, proveniente de fuentes renovables y gestionadas responsablemente.

Seguimos creciendo. El básquet albirrojo tiene Piso nuevo y futuro.