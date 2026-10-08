Básquet de Argentino:
¡ Formación, Aprendizaje y Pasión por el Básquet !.
Del 10 a 12 de Octubre, recibimos en el Club Argentino el Campus Facundo Sucatzky, una propuesta pensada para seguir formando y potenciando a nuestros chicos.
Con la participación del Profesor Silvio Barrionuevo, serán tres jornadas de aprendizaje, entrenamiento y experiencias compartidas junto a referentes del básquet.
Seguimos apostando a la formación y al reconocimiento de nuestros jugadores.
¡ Juntos por el crecimiento de nuestros chicos !.