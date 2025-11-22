Básquet de Argentino:

Este jueves 20 de Noviembre, en nuestro estadio, se disputó el segundo juego de la serie semifinal entre Argentino y San Martín. cerrando así una llave muy disputada.

En esta oportunidad, fue victoria para la visita por 44 a 56.

Parciales del Partido:

14-15, 20-26 6-11, 33-41 13-15 y 44-56 11-15.

Plantilla de Argentino: Francisco Galván – Emiliano Carpinetti 13, Joaquín Solsona -, Santiago Demaría -, Enzo Sarasola 10, Lautaro Holtz -, Luca Feresin 1, Diego Mancinelli 4, Valentino Di Benedetto -, Agustín Santana -, y Ignacio Zaffetti 12.

D. T: Miguel Bustos.