Básquet de Argentino:

Por la 13 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en el gimnasio Aroon Gerchunoff, en Primera División, Argentino de Marcos Juárez jugó ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.

Fue derrota del local por 60 a 72.

Por Argentino de Marcos Juárez: Francisco Galván -, Emiliano Carpinetti 13, Joaquín Solsona 2, Santiago De María -, Enzo Sarasola 10, Pablo Andrés Renzi 14, Lautaro Holtz -, Luca Feresin -, Diego Mancinelli 11, Federico Rosso 2, Ignacio Zaffetti 8.

D. T: Miguel Bustos.

Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Baltazar Merlo -, Lautaro Paglietta 17, Ulises Gómez -, Joaquín Acosta 6, Vicente Dura -, Emiliano Galtelli 11, Julián Mendia 4, Gabriel Sebastianelli -, Francisco Zuccali 22, Nicolás Calligaris 12, Valentín Orellano – y Agustín Ledesma -.

D. T: Hernando Salles.

Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Pablo Di Tomaso.

1 Cuarto: 16-20 2 Cuarto: 30-37(14-17) 3 Cuarto: 43-58(13-21) y 4 Cuarto: 60-72(17-14).

En la próxima fecha Argentino visita a Sportivo Las Parejas y en la última recibe a Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.