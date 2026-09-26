Bàsquet de Argentino:

Anoche en el Gimnasio Florencio Varni, por la 10 Fecha del Torneo Clausura de la Asociaciòn Cañadense en Primera Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez venciò a Argentino de Marcos Juàrez por 81 a 78 luego de empatar en el tiempo reglamentario 69-69.

Por Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez: Herrera 7, Lewis 33, Greco 12, De la Fuente L. 4, Mecoli 19, Aguilar 6, Pagnucco -, Marìn Ba -.

D. T: De La Fuente M.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Carpinetti 20, Boccardo 10, Sarasola 14, Dante Dal Dosso 14, Maximiliano Dal Dosso 9, Delfederico 3, Galvàn -, Gil 8, Tuttolomondo -.

D. T: Sposetti Claudio.

1 Cuarto: 18-8 2 Cuarto: 20-17 3 Cuarto: 18-29 4 Cuarto: 13-15 En Suplementario: 12-9.

En la pròxima fecha: Argentino recibe como local a Tenis Club de Correa.