Básquet de Argentino:
Llegamos a los 270 metros cuadrados.
Efectivizamos la compra de 370 metros cuadrados.
En este desafío de renovar el Piso y nuestra cancha de Básquet. queremos contarles con mucha alegría que gracias al aporte y apoyo de todos ustedes y de los que vendrán, hemos llegado a los 370 metros cuadrados de piso comprados.
Si bien aún nos quedan unos cuantos metros más por comprar para llegar al gran objetivo final, nada de esto podría ser real sin el compromiso de Hinchas, simpatizantes, empresas y dirigentes.
Si todavía no lo hiciste, estás a tiempo de formar parte de este gran sueño aportando tu metro cuadrado.
¡ Sigamos construyendo juntos la historia del Básquet Albirrojo !.