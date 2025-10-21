Básquet de Argentino:

Gran Despedida de Año del Básquet de Argentino.

El domingo 26 de Octubre a las 20:30 horas, viviremos una noche inolvidable para cerrar la temporada a pura emoción.

Habrá Intertribus con juegos en familia, desfile de presentación de los nuevos equipos de todas las categorías, reconocimientos, sponsors, sorteos, bailes y entrega de presentes a los jugadores.

Una celebración que refleja la pasión, el esfuerzo y el compañerismo de toda la familia del básquet de Argentino.

Domingo 26 de Octubre.

20:30 horas.

Club Argentino.