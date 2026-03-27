Agenda del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 27 de Marzo:

Bàsquet Mayor: Locales vs. Deportivo Norte de Armstrong Asociaciòn Cañadense. Hora: 21:30. 4 Fecha del Torneo Apertura.

Fútbol Senior: 3 Fecha Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez. Liga Bellvillense.

Sàbado 28 de Marzo:

Bàsquet Formativo: Locales vs. Deportivo Norte de Armstrong Asociaciòn Cañadense.

Fùtbol Infantil: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juàrez. Liga Bellvillense.

Bàsquet Mayor: Visitantes vs. Rosario Central Liga Federal 20:30 horas.

Judo: Torneo Apertura, Rosario Arena Sports. FJS.

Golf:_ Torneo Apertura Baguette.

Nataciòn Competencia: Torneo de Federados Nacionales en Rosario.

Nataciòn: Torneo de Olimpiadas Especiales en nuestras instalaciones.

Domingo 29 de Marzo:

Tenis Formativo: 1 Zonal, Circuito de iniciaciòn F. C. T en Club Leones.

Fùtbol Mayor: Final, Partido de Ida vs. Argentino Peñarol de Còrdoba Torneo Provincial de Clubes 20:00 horas.

Lunes 30 de Marzo:

Bàsquet Mayor: Locales vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario a las 21:30 horas Liga Federal.