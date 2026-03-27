Agenda del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 27 de Marzo:
Bàsquet Mayor: Locales vs. Deportivo Norte de Armstrong Asociaciòn Cañadense. Hora: 21:30. 4 Fecha del Torneo Apertura.
Fútbol Senior: 3 Fecha Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez. Liga Bellvillense.
Sàbado 28 de Marzo:
Bàsquet Formativo: Locales vs. Deportivo Norte de Armstrong Asociaciòn Cañadense.
Fùtbol Infantil: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juàrez. Liga Bellvillense.
Bàsquet Mayor: Visitantes vs. Rosario Central Liga Federal 20:30 horas.
Judo: Torneo Apertura, Rosario Arena Sports. FJS.
Golf:_ Torneo Apertura Baguette.
Nataciòn Competencia: Torneo de Federados Nacionales en Rosario.
Nataciòn: Torneo de Olimpiadas Especiales en nuestras instalaciones.
Domingo 29 de Marzo:
Tenis Formativo: 1 Zonal, Circuito de iniciaciòn F. C. T en Club Leones.
Fùtbol Mayor: Final, Partido de Ida vs. Argentino Peñarol de Còrdoba Torneo Provincial de Clubes 20:00 horas.
Lunes 30 de Marzo:
Bàsquet Mayor: Locales vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario a las 21:30 horas Liga Federal.