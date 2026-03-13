Básquet de Argentino:

Inauguramos nuestro nuevo Estadio Aroón Gerchunoff y queremos que sea una Fiesta Albirroja.

Despuès de tres meses de reconstrucción de la mano de Tecno Piso Deportivo, muchísimo esfuerzo por parte de Subcomisión, Hinchas y todo aquel que aportó con su granito de arena para que este sueño se cumpla, estrenamos nuestro nuevo Parquet desde las 20:30 horas.

Solicitamos la puntualidad del Público para un mejor desarrollo del evento y del partido.

Te lo vas a Perder ?.

Vamos Rojo.

Volvemos de Locales:

Este viernes por PreFederal de la Asociación Cañadense contra Provincial de Salto Grande.

Hora: 22:00.

Estadio: Aroón Gerchunoff.