Básquet de Argentino:

Liga Federal Formativa U 13 Nueva Experiencia para nuestros chicos.

Nuestra categoría U 13 vivió un fin de semana inolvidable disputando una nueva edición de la Liga Federal Formativa.

El sábado 6 y domingo 7 de Septiembre, viajamos a Venado Tuerto para competir en el Cuadrangular B, desarrollado en el Estadio Mateo Migliore. Allí nos enfrentamos con el equipo local Centenario, además de Olimpia B. B. C y Provincial de Rosario.

Más allá de los resultados, esta participación significó un gran aprendizaje y crecimiento deportivo para nuestros jóvenes jugadores, que representaron con orgullo los colores de nuestro club.

Plantel U 13:

BASTIÁN VAGLIENTI

TIAGO COMBA

BENICIO PAOLONI

VALENTINO CAMPAGNOLI

MATEO SORIA

FELIPE DURANDO

ALEJO CÓRDOBA

SANTINO FOGANTE

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

FEDERICO ZABALA

IGNACIO TORREGIANI

FELIPE MALDONADO

FÉLIX LATTANZI

JUAN PABLO DIMAURO

SANTINO CAON

JOAQUÍN ALESSANDRETTI

D. T: Emiliano Carpinetti

¡ Felicitaciones a todos por esta gran experiencia !.

Jornada de Básquet Formativo en casa ante Cremería de Carcaraña.

El pasado sábado recibimos en nuestras instalaciones al Club Cremería de Carcaraña para disputar una nueva Fecha del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquetbol.

La jornada comenzó con los más chicos y cerramos la tira con un gran partido de U 21.

Fue una verdadera fiesta del básquet.

Resultados:

U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 52 CREMERÍA DE CARCARAÑA 60

U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 86 CREMERÍA DE CARCARAÑA 67

U 21: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 70 CREMERÍA DE CARCARAÑA 68

Felicitamos a cada uno de nuestros jugadores por su entrega en cada encuentro y agradecemos a las familias por la compañia !!: