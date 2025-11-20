Básquet de Argentino:
Semifinal 2 Clásico: Asociación Cañadense Torneo Clausura Primera División
Jueves 20 de Noviembre
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 21:00.
Estadio: «Aroón Gerchunoff».
Formativas viajaron a Las Parejas.
Este sábado, nuestras divisiones formativas viajaron a Las Parejas para enfrentar a Sportivo Las Parejas en una nueva fecha del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquetbol fue una jornada de gran entrega y compromiso, donde el albirrojo dejó muy buenas sensaciones en cada categoría.
Resultados:
U 13: SPORTIVO LAS PAREJAS 35 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 74
U 15: SPORTIVO LAS PAREJAS 39 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 83
U 17: SPORTIVO LAS PAREJAS 52 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 66
U 21: SPORTIVO LAS PAREJAS 77 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 65
Felicitamos a nuestros jugadores, al cuerpo técnico y también a todos las familias que acompañan y alientan en cada jornada.