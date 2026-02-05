Básquet de Argentino:
Staff 2026 Estamos Todos.
Presentamos el Staff Oficial para esta temporada de Básquet 2026 del Club Argentino de Marcos Juárez.
Miguel Chipi Bustos a cargo de la dirección de Primera División Liga Pro U 21 y Juveniles U 17. Emi Carpinetti, además de integrar el Plantel de Primera, dirigirá a nuestros Cadetes U 15 e Infantiles U 13 de las categorías Formativas, Gonzalo Bujer, junto a Nacho Zaffetti, llevarán adelante este Proyecto junto a nuestros Mini, Premini y Mosquitos. Por otro lado, tras bambalinas, estarán Pablo Carreras como preparador físico de Primera División y las categorías formativas, Santiago Méndez como Psicólogo Deportivo, Guillermo Delfederico como Kinesiólogo Oficial. Juan Carlos Romano junto a Luca Musso con el rol de utileros y Miguel Bossio encabezando la coordinación de los entrenadores y del resto del Staff.
La Familia del Básquet Albirrojo esta muy feliz de sumarlos a este ambicioso Proyecto.
Vamos con todo.
Vamos Rojo.