Básquet de Argentino:

Tres jornadas de aprendizaje y Básquet en el Club Argentino junto a Facundo Sucatzky.

El Club Argentino de Marcos Juárez vivió tres jornadas de intenso trabajo y aprendizaje con el Campus de Básquet de Campus Facundo Sucatzky y Silvio Barrionuevo, destinado a las categorías formativas desde Pre mini hasta U 21.

Durante el sábado por la tarde, el domingo en doble turno y el lunes por la mañana, los jugadores trabajaron divididos en tres grupos por categorías con ejercicios de técnica individual y lectura del juego ofensivo y defensivo. Los entrenadores hicieron hincapié en la correcta ejecución de cada movimiento, con correciones y estímulos permanentes.

El domingo por la noche se realizó una charla para las familias, con gran concurrencia. Facundo compartió sus experiencias como jugador y Padre, destacando la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas, estimularlos y evitar la sobre protección.

Tanto Sucatzky como Barrionuevo, destacaron la predisposición, la conducta, la intensidad y el respecto de nuestros deportistas y del cuerpo técnico, resultando el compromiso demostrado durante todas las jornadas.

Un reconocimiento especial para nuestros entrenadores Claudio Sposetti, Emiliano Carpinetti, Gonzalo Bujer, Pablo Carrera y nuestro monitor Joaquín Muccini, quienes acompañaron y participaron activamente de cada actividad durante todo el fin de semana.

Una experiencia que fortaleció el aprendizaje, los valores y el crecimiento del básquet Formativo de nuestra institución.

Queremos agradecer a deportecba a su Presidente Agustín Calleri Gobierno de Córdoba y a Estación YPF El Trébol de Marcos Juárez.