Bàsquet de Argentino:

Anoche por la 3 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn, en el gimnasio Aroòn Gerchunoff Argentino de Marcos Juàrez venciò a C. A. Cremerìa de Carcaraña por 65 a 54.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 13, Benjamìn Delfederico -, Emiliano Carpinetti -, Enzo Sarasola 9, Pedro Serra -, Dante Dal Dosso 9, Francisco Galvàn -, Valentino Di Benedetto 6, Axel Gil 20, Maximiliano Dal Dosso 8 y Federico Tuttolomondo -.

D. T: Claudio Sposetti. Asistente: Gonzalo Bujer P. F: Pablo Carrera Utilero: Agustìn Lòpez.

Por C. A. Carcaraña(Cremerìa): Franco Giachetti 1, Francisco Morales -, Tadeo Bini 4, Matìas Hofer -, Maximiliano Lòpez 4, Jeremìas Capdevila -, Ramiro Mielejzuck 19, Gerardo Izar -, Benjamìn Paoloni -, Fernando Guillèn 3, Alejo Garcìa 2 y Enrique Hames 14.

D. T: Federico Giulianelli. Ayudante: Emanuel Garcìa.

1 Cuarto: 16-19 2 Cuarto: 34-28(18-9) 3 Cuarto: 50-42(16-14) y 4 Cuarto: 65-54(15-12).

Los jueces fueron: Arístides Benedetti y Leonardo Contreras.

En la próxima fecha: Argentino visita a Deportivo Norte de Armstrong.