Básquet de Argentino:

Anoche por la 11 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció a Tenis Club Correa por 98 a 61.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 22, Enzo Sarasola 16, Dante Dal Dosso 15, Axel Gil 5, Maximiliano Dal Dosso 30, Benjamín Delfederico 3, Pedro Serra 4, Francisco Galván 4, Juan Maggi . y Federico Tuttolomondo -.

D. T: Claudio Sposetti.

Por Tenis Club Correa: Julián Sensini 9, Alan Sottini 30, Agustín Mondolo 5, Martín Gazzera -, Lucas Santi 5, Augusto De Gasperi -, Sebasitán Scarafioca -, Francisco Bellochi 5, Enzo Paredes 6, Santiago Sonnet -,Juan Capitelli 1.

D. T: Ariel Dal Colle.

1 Cuarto: 29-18 2 Cuarto: 46-34(17-16) 3 Cuarto: 73-51(27-17) ( y 4 Cuarto: 98-61( 25-10).

En la próxima fecha Argentino vuelve a ser local ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.