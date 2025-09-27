Por la 11 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el gimnasio Aróon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció 82 a 65 a Unión Fútbol Club de Totoras.

Por Argentino de Marcos Juárez: Lautaro Holtz -, Noah Gómez Fernández Campón -, Joaquín Solsona 8, Santiago Demaría -, Enzo Sarasola 15, Pablo Andrés Renzi 6, Valentino Di Benedetto 4, Luca Feresin 3, Diego Mancinelli 19, Agustín Santana -, Federico Rosso 2, y Ignacio Zaffetti 25.

D. T: Miguel Bustos.

Unión F. C. de Totoras: Demián Argañaraz 21, Benjamín Agostini -, Matías Di Salvo -, Simón Roldán -, Franco Ghione 13, Gianni Tarasconi 8, Mauro Ferreyra 14, Ciro Druetta 2, Santiago Glavinich 7, y Damián Moreno -.

D. T: Bruno Carra.

1 Cuarto: 23-20 2 Cuarto: 44-40(21-20) 3 Cuarto: 67-55(23-15) y 4 Cuarto: 82-65(15-12).

Los jueces fueron: josé María Moncada y Ulises Vadora.

Argentino el lunes jugará en Maciel ante Alba Argentina el partido pendiente de la Fecha 10 a las 21:00 horas.