Básquet de Argentino:

Anoche por la 7 Fecha del Apertura de la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, en Carcaraña, Campaña recibió a Argentino de Marcos Juárez.

Fue victoria de la visita Argentino por 79 a 69.

Por Campaña: Argañaraz -, Sosa 13, Berta 5, Yenn 6, Galtelli 16, Yiomi 3, Betoldi 7, Aleric 17 y Yunez 2.

Por Argentino de Marcos Juárez: Boccardo 4, Feresin 2, Sarasola 7, Renzi 15, Avalos 4, Ercoli 2, Dal Dosso Dante 7, Marin 12, Verbauwede 8 y Maximiliano Dal Dosso 18.

D. T: Miguel Bustos.