Básquet de Argentino:
Anoche por la 12 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, Tenis Club Correa recibió a Argentino de Marcos Juárez.
Fue victoria de la visita por 75 a 51.
Por Tenis Club Correa: Gazzera V. 2, Sonnet 2, Bellochi -, Sensini 7, De Gasperi -, Dal Colle L. 19, Araya 10, Viletto 9, Gargicevich 2, Dal Colle M -, Paredes – y Santi -.
D. T: Dal Colle A.
Argentino de Marcos Juárez: Velazquez -, Carpinetti 3, Solsona 9, De Maria 2, Sarasola 10, Renzi 10, Holtz -, Feresin 5, Mancinelli 12, Corletta -, Rosso 8 y Zaffetti 16.
D. T: M. Bustos.
En la próxima fecha Argentino recibe de local a Sportivo Rivadavia de San Genaro el domingo.