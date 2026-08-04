Bàsquet de Argentino:
Por la segunda Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet en Primera Divisiòn, en Salto Grande, Provincial de Salto Grande recibiò a Argentino de Marcos Juàrez. Fue victoria de la visita Argentino por 94 a 75.
Por Provincial de Salto Grande: Mendoza 25, Ludueña 17, Teyssandier 10, Quiroga 9, Pagani 5, Disalvo 4, Borges 3, Gonzàlez 2.
D. T: Patricio Pizzonia.
Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 26, Maximiliano Dal Dosso 23, Dante Dal Dosso 15, Luca Feresin 10,Francisco Galvàn 8, Juan Cesanelli 5, Valentino Di Benedetto 4, y Enzo Sarasola 3.
D. T: Gonzalo Bujer.
En la pròxima fecha: Argentino recibe de local a Carcaraña.