Básquet de San Martín:

Por la 15 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el gimnasio Leonardo Gutiérrez, San Martín de Marcos Juárez venció a Sportivo de Las Parejas por 81 a 56.

El Cele cerró la fase regular con una nueva victoria que le permite terminar entre los cuatro Primeros y esperar rival para los Cuartos de Final. San Martín fue contundente y le gano claramente a Sportivo Las Parejas por 81 a 56.

El equipo de Pierdominici demostró que va a dar lucha en el torneo, jugando un buen Partido, manteniendo la eficacia en los distintos rubros, el goleador del celeste fue Facundo Llanos con 18 tantos, seguido por Germán Molina y Francisco Secco con 16 cada uno más la cada vez afirmada participación de Valentino Carmona y la conducción del Capitán Nacho Cuesta.

Por San Martín: Facundo Llanos 18, Ignacio Cuesta 6, Francisco Secco 16, Marco Espíndola -, Valentino Carmona 8, Bruno San Felipe 2, Mateo Grosso 4, Bautista Rossetti 2, Agustín Barros 5, Franco Gutiérrez 4 y Germán Molina 16.

D. T: Esteban Pierdominici.

A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Jefe de Equipo: Lucas Biagiotti Utilero Mario Ciciliani.

Por Sportivo Las Parejas: Perez 11, Bruscagin 5, Lugo -, Fontanesi 2, Schuvarz 12, Pascual 2, Baratti 2, Paredes -, Heck -, Pizzonia 10, Sottini 3 y Davies 9.

D. T: Yema F.

Ya terminada la fase regular el Gaucho espera rival para los Cuartos de Final.