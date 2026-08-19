Básquet de San Martín:

¡ San Martín a la próxima etapa del Federal de Juveniles !.

En la cancha de Matienzo de Córdoba, se jugó el Federal de Juveniles(U 17), con un cuadrangular entre San Martín de Marcos Juárez, Atenas de Venado Tuerto, Atalaya de Rosario y Matienzo de Córdoba, donde los Gauchos, con dos importantes victorias lograron la clasificación a la siguiente fase de este apasionante torneo.

Liga Federal 2026 Juveniles(U 17):

ATALAYA 62 SAN MARTÍN 86

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 47 ATENAS 55

MATIENZO 57 SAN MARTÍN 66

Felicitaciones a todos y ahora vamos por más.

Agradecemos a todas las familias que acompañaron a nuestros chicos y en especial a Leo Gutiérrez quien estuvo con los Gauchos en Córdoba.