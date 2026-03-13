Básquet de San Martín:

¡ Al Gaucho se le escapo por poco el juego en Rosario !.

San Martín se presento de visitante por una nueva Fecha de la Zona B, Conferencia Litoral de la Liga Federal, cayendo frente a Náutico por 89 a 85 en un emotivo partido jugado en el Ricardo Velasco de Rosario.

El equipo de Pierdominici jugo un buen primer tiempo, que le permitió lograr una diferencia que daba la sensación lo encaminaba de forma satisfactoria para este juego, pero el local lo dio vuelta tras un impresionante tercer cuarto que hizo llegar al final en un apasionante cierre.

En el Gaucho, Germán Molina estuvo intratable con 33 Puntos siendo el goleador del juego, y otro de los destacados fue Marco Espíndola con 13 tantos.

El partido fue cambiante, jugado con intensidad donde San Martín no pudo mantener la diferencia alcanzada en el Primer Tiempo y se le fue el juego de las manos.

El torneo recién comienza y el Gaucho tiene los elementos y variantes suficientes para enderezar rápidamente la historia.

Por Náutico de Rosario: Lucas Peralta -, Yago Sainz -, Facundo Castro 14, Ignacio Parejas 3, Tomás Mondolo 23, Juan Pablo Stegmayer 30, Franco Falcone 12, Tomás Arlego 7, Donato Vitulli -, Francisco Marinelli -, Santiago Nomdedeu -, y Blas Alberti -.

D. T: Andrés Omar Piccoli.

Por San Martín de Marcos Juárez; Leandro Graef 2, Juan Ignacio Dassie 9, Ignacio Cuesta 5, Francisco Secco 7, Marco Espíndola 13, Luis Alderete 5, Matías Bonavía 1, Nicolás Eydallin 8, Bautista Kloster D°eramo -, Bruno San Felipe -, Agustín Barros 2 y Germán Molina 33.

D. T: Esteban Pierdominici. A.T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

1 Cuarto: 17-18 2 Cuarto: 34-47(17-29) 3 Cuarto: 69-67(35-20) y 4 Cuarto: 89-85(20-18).

El Cele continuará su actividad el próximo domingo 15 de Marzo enfrentando a Almafuerte de las Rosas de visitante por la Cañadense y luego recibirá de local por la Liga Federal el miércoles 18 de Marzo a Gimnasia de Rosario.

En el partido de 3 x 3 la victoria fue para Náutico por 11 a 9, en el Gaucho participaron Santino Reinaudi, Bruno San Felipe y Bautista Kloster D°eramo.