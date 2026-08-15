Bàsquet de San Martìn:

Por la 4 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet. en Primera Divisiòn, en el Estadio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez venciò a Tenis Club de Correa por 74 a 33.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Juan Sbaffi 2, Facundo Toia 6, Bautista Rodrìguez 17, Ignacio Cuesta 7, Francisco Secco 7, Marco Espìndola 5, Valentino Carmona 4, Thiago Lingua 2, Mateo Grosso 6, Bautista Rossetti 3, Juan Pablo Evangelista 13, y Bautista Kloster Deramo 2.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Tenis Club de Correa: De Gasperi -, Marcos Goncàlvez 1, Juan Capitelli -, Juliàn Sensini 7, Martìn Gazzera 11, Francisco Bellochi 3, Lucio Paredes 7, Agustìn Mòndolo 2, Enzo Paredes 7, Santiago Sonnet 2, Alejo Cardini -, y Lucas Santi -.

D. T: Ariel Dal Colle.

Los jueces fueron: Ulises Vadora y Hèctor Romero.

1 Cuarto: 24-7 2 Cuarto: 47-15(23-8) 3 Cuarto: 60-20(13-5) y 4 Cuarto: 74-33(14-13).

El mièrcoles El Gaucho completa el partido pendiente ante Sarmiento de Cañada de Gòmez en Cañada de Gòmez de la primera fecha.