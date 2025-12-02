Básquet de San Martín:

¡ Bicampeonato de la Asociación Cañadense, para el Gaucho de la Avenida, en U 17.

Dándole fin a un excelente año los Gauchos de la U 17, se consagraron Bi Campeón del Torneo U 17 de la ACB tras vencer a Adeo por 69 a 51 en el Partido Final, jugado en el Estadio Leonardo Gutiérrez, quienes también estuvieron acompañados por una muy buena cantidad de público.

EL MVP del partido fue Mateo Grosso.

El equipo de Facundo Montechiari logro mantenerse en la cima a lo largo de todo el año, teniendo en paralelo un gran torneo de Copa Santa Fe, terminando Sub Campeones y Liga Federal.

Los resultados fueron los siguientes:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 64 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 53

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 67 CARCARAÑA 48

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 69 ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 51

Gracias y felicitaciones a todos.

¡ San Martín, El Gaucho de la Avenida, Bi Campeón en U 21 de la Asociación Cañadense !.

Cerrando un año brillante los Gauchos de la U 21 conducido por Facundo Montechiari se consagró Bi Campeón del Torneo U 21 de la ACB tras vencer a Norte por 75 a 51 en el Partido Final, jugado en el Estadio Leonardo Gutiérrez, acompañado por una muy buena cantidad de público, que festejo junto a los jugadores este merecido logro.

El MVP del Partido fue Bautista Rodríguez, y la Copa fue recibida por su capitán Franco Gutiérrez.

El equipo de San Martín fue sin dudas el mejor equipo a lo largo de todo el año, teniendo aparte el adicional de una doble competencia, llegando al Final Four de la Liga Federal U 21, culminando en la tercera posición de todo el País.

Los resultados fueron los siguientes:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 62

DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG 82 CAMPAÑA 57

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 75 DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG 51

Gracias y felicitaciones a todos.