Básquet de San Martín:

Anoche en el Florencio Varni, jugaron el segundo partido de los Cuartos de Final de Primera División de la Asociación Cañadense, el Local Sport Club de Cañada de Gómez y San Martín de Marcos Juárez.

Fue victoria de la visita por 63 a 68.

Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez: Delbón 15, Aguilar 1, Palazzesi 3, Salles L. 4, Galo Marín 6, Bonavia 9, Lucero 17, Macchi 5, y Mato 3.

D. T: Mariano Aguilar.

San Martín de Marcos Juárez: Bautista Rodríguez -, Llanos 4, Cuesta 11, Secco 11, Espíndola 7, Carmona 4, Rodríguez S. 4, Molina 15, Grosso -, y Barros 12.

D. T: E. Pierdominici.

Serie: San Martín 2 a 0 y avanza a semifinales.

En Semifinales se jugará el clásico San Martín con Argentino. Un equipo de Marcos Juárez estará en la Final.