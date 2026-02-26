Básquet de San Martín:

¡ Con una nueva victoria el Gaucho continua su Preparación !.

En Villa María y acompañado por una buena cantidad de hinchas, el Gaucho venció a Sparta por 78 a 67, en un partido muy entretenido y jugado con mucha intensidad.

A pesar de varias ausencias, a la de Juampi Evangelista y Nacho Cuesta se le sumo la de Luis Alderete, el equipo del Cele, sigue por la buena senda en estos partidos amistosos, pudiendo ver en acción todas la alternativas que tiene a disposición el Profe Teby Pierdominici.

Nuevamente sobresalió la tarea de Nico Eydallin quien con 20 Puntos lidero el equipo del Gaucho, también aportaron toda su entrega y goleo Molina, Espíndola, y Graef, un solido trabajo general que ilusiona al simpatizante del Cele.

San Martín: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 13, Germán Molina 15, Bautista Rodríguez -, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 14, Valentino Carmona -, Bautista Kloster D»eramo -, Matías Bonavia 4, Nicolás Eydallin 20, Agustín Barros 3, y Bautista Rossetti -. D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

San Martín va a recibir a Sparta el viernes 27 de Febrero a las 21:00 horas en el Estadio Leonardo Gutiérrez, en nuevo amistoso con miras al debut de local en la Liga Federal el próximo sábado 7 de Marzo.

Los esperamos a alentar al Cele.